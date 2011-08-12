Томенко про систему правосуддя та сім чудес

Верховна Рада України розгляне питання про систему правосуддя в Україні у той самий день, коли відбудеться її урочисте засідання з нагоди 20-річчя Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО в інтерв’ю Рівненській обласній держтелерадіокомпанії.

Говорячи про судові процеси, що тривають над колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ та іншими колишніми урядовцями і держслужбовцями, М.ТОМЕНКО зазначив, що зараз розглянути це питання у ВР майже неможливо, оскільки не вдасться зібрати 150 підписів народних депутатів, необхідних для проведення позачергової сесії парламенту.

Тому, зазначив політик, опозиційні депутати вирішили відтермінувати розгляд цього питання до часу проведення першого засідання наступної сесії парламенту, на якому спочатку буде урочиста частина, присвячена 20-й річниці незалежності України, а потім робота Верховної Ради «перейде у практичну площину».

Остаточна дата проведення цього засідання ще не визначена, але, за словами народного депутата, це буде або в 20-х числах серпня, або 6 вересня. Планується, зокрема, розглянути питання, «чи є в українського правосуддя подвійні стандарти, вибірковість або політична мотивованість, чи воно бореться з корупцією».

«За результатами такого обговорення парламент міг би прийняти рішення з якимись рекомендаціями чи звернення до європейського співтовариства або міжнародної спільноти», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також повідомив, що приїхав на Рівненщину (після Львівщини) з метою підготовки телевізійного проекту «7 чудес України». Зокрема, на Рівненщині телевізійна група з каналу ТВі знімала фільм про Дубенську фортецю.

За словами політика, на цьому телеканалі даний проект стартуватиме вже 21 серпня. Наступним об’єктом зйомок у рамках згаданого проекту стане Луцький замок.