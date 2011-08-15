Дружина Черновецького звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу

Сьогодні, 15 серпня, Печерський районний суд міста Києва під головування судді Супруна розгляне позов Аліни Айвазової до Леоніда Черновецького про розірвання шлюбу. Про це йдеться у списку справ призначених до розгляду на 15 серпня 2011 року.

Як повідомляє ТСН, згідно з розкладом, розгляд справи призначено на 11.00.

Як відомо, Леонід Черновецький одружений з Аліною Айвазовою, з якою він познайомився під час навчання в Харківському юридичному інституті.

Подружжя Черновецьких має двох дорослих дітей — доньку Христину і сина Степана.