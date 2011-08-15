Дружина Черновецького звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу
10:33, 15 серпня 2011Політика
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Розгляд справи призначено на 11.00
Сьогодні, 15 серпня, Печерський районний суд міста Києва під головування судді Супруна розгляне позов Аліни Айвазової до Леоніда Черновецького про розірвання шлюбу. Про це йдеться у списку справ призначених до розгляду на 15 серпня 2011 року.
Як повідомляє ТСН, згідно з розкладом, розгляд справи призначено на 11.00.
Як відомо, Леонід Черновецький одружений з Аліною Айвазовою, з якою він познайомився під час навчання в Харківському юридичному інституті.
Подружжя Черновецьких має двох дорослих дітей — доньку Христину і сина Степана.
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