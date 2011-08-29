Експерт: Росія програє ЄС боротьбу за Україну

Відмовившись від співпраці між Україною і Митним союзом за схемою "3+1", Росія поставила себе у програшне становище.

Таку думку висловив перший заступник директора Інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ефірі Першого каналу Українського радіо.

"Ми бачимо, що є конкуренція за Україну з боку Європи та Російської Федерації. Висловлена російською стороною позиція є програшною в такій конкуренції. Важко сказати, чому була відторгнута запропонована співпраця за схемою "3+1". Адже реалії такі, що на пострадянському просторі формується як єдина структура Митний союз дуже потужних країн. Вони проводять уніфіковану зовнішню економічну політику і мусять будувати стосунки з близькими та далекими сусідами. І є Україна, яка не входить до Митного союзу, але має тісні стосунки з його членами. Власне, формула "3+1" і полягає в тому, що ми як давні партнери формуємо стосунки із цілим угрупованням", - сказав він.

За його словами, Росія може вдатися до політичного тиску на Україну, але розвиток такого сценарію є малоймовірним.

"Враховуючи, що Митний союз є більшою мірою політичним проектом й інколи реалізується всупереч економічній вигоді, не можна виключати, що Росія може вдатися до політичного тиску на Україну, в тому числі на шкоду економічним стосункам. Але наша економічна взаємопов`язаність дуже сильна, і я не думаю так звана економічна війна буде тривалою чи успішною. Україна експортує до Росії низку важливих для неї товарів, а у нас функціонує чимало російського капіталу - відносини мають будуватися на основі прагматизму", - вважає експерт.

Gazeta.ua