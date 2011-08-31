На школи в Донецьку з бюджету дали 25 млн, Тернополю і Луцьку - ні копійки

Експерти заявляють про суттєву диспропорцію в державних субвенціях місцевим бюджетам на підготовку до нового навчального року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив директор Центру політичних студій та аналітики Віктор ТАРАН, посилаючись на результати проведеного аналізу щодо використання бюджетних коштів органами місцевої виконавчої влади на підготовку навчального процесу - від будівництва нових шкіл до забезпечення учнів сніданками.

Дана інформація була отримана шляхом подання запитів в обласні державні адміністрації. Як зазначив В.ТАРАН, досліджувались всі обласні центри України.

Коментуючи результати дослідження В.ТАРАН, зокрема, звернув увагу на ряд виявлених негативних тенденцій.

“Під час аналізу виявилось, що в деяких областях, скажімо в Луцьку та Тернополі, не передбачено жодної копійки субвенції місцевим бюджетам. Натомість в бюджеті Запоріжжя вона складає 7 млн. грн. і подібна ситуація є в Сімферополі – майже 15 млн. грн. з держбюджету, Донецьку – 25 млн. грн. та деяких інших східних областях України”, - зазначив керівник Центру.

За його словами, відбувається диспропорція щодо виділення коштів на підготовку до нового навчального року. “Ми знаємо, що держбюджет формує Кабінет міністрів. І якому регіону давати субвенцію - так само вирішується в уряді України, а потім голосується у Верховній Раді. Тому ми можемо говорити про певні тенденції і про певну підтримку окремих регіонів України з боку центральної влади”, - сказав В.ТАРАН.

Він також стверджує, що органи місцевої влади є в більшості закритими, і досить важко отримати інформацію про стан освіти.

Зі свого боку експерт Центру політичних студій та аналітики Андрій БОГДАНОВИЧ повідомив, що не всі органи державної влади надавали інформацію для дослідження вчасно та в повному обсязі. Деякі не відповідали взагалі, і тому інформацію, яку не отримали на запити, довелося шукати на сайтах адміністрацій або в ЗМІ.

А.БОГДАНОВИЧ поінформував, що за результатами проведеного аналізу найбільше на підготовку навчальних закладів виділив Київ – 440 грн. на одного учня, за ним Сімферополь – 412 грн. і Донецьк – 384 грн.

Щодо обсягу коштів, передбачених на ремонтні роботи в розрахунку на одну школу, то перше місце посів Сімферополь – 247 тис. грн., друге у Львова – 190 тис. грн., третє у Донецька – 139 тис. грн.

Із фінансування на закупівлю обладнання лідерами стали: Вінниця – 50 тис. грн. на одну школу, Київ - 20,5 тис. грн., Херсон – 3 тис. грн.

На безкоштовне харчування учнів 1-4 класів найбільше виділено в Києві – 7 грн. 40 коп. за один сніданок (на одну дитину), Дніпропетровську – 7 грн., Херсоні – 6 грн. 85 коп. При цьому найнижча вартість сніданку, за інформацією А.БОГДАНОВИЧА, в Луцьку – 2 грн. 50 коп.

Підсумовуючи результати дослідження, В.ТАРАН висловив переконання, що місцеві органи влади мають звернути особливу увагу на забезпечення якісного харчування дітей в школах, а також на реконструкцію навчальних закладів з метою їх розширення.

“Кошти по галузі освіти в місцевих бюджетах закладаються, і вони є досить великими і становлять в середньому 30-40% від загальних сум міського бюджету. Однак більшість в галузі фінансується заробітна плата та енергоносії”, - зазначив В.ТАРАН, висловивши переконання у необхідності оптимізувати місцевій владі свої видатки. Зокрема, зважати на потреби харчування, покращення комп’ютеризації шкіл, ремонт навчальних закладів з метою їх модернізації і розширення.

“За існуючої тенденції народжуваності та будівництва нових шкіл можна говорити про те, що у великих містах, таких як Дніпропетровськ, Львів, Київ, Харків, ми будемо мати перенаповнення державних навчальних закладів і загрозу запровадження другої зміни, якщо найближчим часом місцева влада не почне реконструювати школи, збільшуючи їхню потужність”, - додав В.ТАРАН.

Як повідомили учасники прес-конференції, дослідження проводилось у липні-серпні 2011 р. Основним його напрямками було вивчення обсягів фінансування на проведення ремонтних робіт навчальних закладів, дитяче харчування і обладнання, в тому числі сантехнічне, в процесі підготовки до нового навчального року.