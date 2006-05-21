НРУ хоче, щоб Єхануров зрозумів: він неправий щодо Жовтяка

Конференція Київської крайової організації Народного Руху України висловлює незгоду з позицією прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА, який від імені уряду України направив Президентові Віктору ЮЩЕНКУ подання на звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА, і вважає подання помилковим, а позицію Кабінету міністрів України упередженою.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві конференції, Київська область під керівництвом Є.ЖОВТЯКА «посіла почесне перше місце серед областей України, зважаючи на соціально-економічні показники. У 2005 - 2006 роках темпи росту бюджетних надходжень становлять 130 - 140 відсотків. Вчасно виплачується зарплата бюджетним працівникам, ремонтуються школи, фельдшерсько-акушерські пункти, розвивається сімейна медицина, оздоровлюються діти та виділяються кошти на відродження закладів культури. До комунальної власності повертаються незаконно виділені землі. Вперше вільно запрацювали комерційні та бізнесові структури, що дало додаткові надходження до державного бюджету.

У свідомості національно-патріотичних та демократичних сил України Є.ЖОВТЯК є одним із успішних політичних лідерів, які долучилися до омріяної українським народом незалежності держави.

У свідомості рухівців Є.ЖОВТЯК виступає як один з відомих лідерів-державників, який доклав чимало зусиль для досягнення омріяної народом України державності».

Київська крайова організація НРУ вимагає «припинення протиправних дій Ю.ЄХАНУРОВА, спрямованих на дискредитацію голови Київської обласної державної адміністрації Є.ЖОВТЯКА», і закликає до відкликання необгрунтованого подання.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на офіційному сайті Кабінету Міністрів з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення... Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Зараз Є.ЖОВТЯК після операції перебуває на лікарняному.