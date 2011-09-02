Азаров: Газові контракти суперечать міжурядовій угоді 2004 року

Україна вважає, що діючі газові контракти 2009 року суперечать українсько-російським міжурядовим угодам від 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що це є аргументом для зміни діючих умов закупівлі й транзиту газу. За словами М.АЗАРОВА, на сьогоднішній день на адресу уряду Росії направлено відповідний лист, в якому чітко роз`яснено позицію України із цього приводу.

«У чому полягають наші аргументи? Відповідно до міжурядової угоди, що ратифікована ВРУ і Державною Думою (РФ – УНІАН) і яка набула чинності в 2004 році, щорічний обсяг поставок газу, умови транзиту і ціна визначаються спеціальним міжурядовим протоколом. На превеликий жаль, починаючи з 2005 року, це положення, що має силу міждержавної угоди, тобто стоїть вище за господарські контракти і вище за внутрішньодержавне законодавство, жодного разу не виконувалося. І тому ми вважаємо, що контракт, який було укладено в січні 2009 року, суперечить, або, принаймні, в тій частині, що стосується щорічних уточнень угод, не виконувався і не виконується», - сказав М.АЗАРОВ.

Таким чином, зазначив М.АЗАРОВ, в України є всі підстави запропонувати уряду Росії відповідно до міждержавної угоди 2004 року провести переговори з уточнення обсягів поставок газу на 2012 рік, а також умов поставок і транзиту газу.

М.АЗАРОВ також повідомив, що під час поїздки до Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на саміті глав держав СНД обговорить питання про умови закупівлі й транзиту газу з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Цю тему ще раз буде порушено в обговоренні. Це наша пряма пропозиція провести черговий раунд переговорів і, нарешті, вирішити цю проблему. Ось», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що умови закупівлі газу для України є надзвичайно важливим питанням, що безпосередньо впливає на розвиток економіки. «Ми розраховуємо, що Росія, також розуміючи це і виконуючи свою власну угоду, яку вони також підписали, відгукнеться позитивно на нашу пропозицію», - сказав М.АЗАРОВ.