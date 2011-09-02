Наша Україна закликає ВР проголосувати за денонсацію Харківських угод

«Наша Україна» наполягає на невідкладному схваленні Верховною Радою проекту закону про денонсацію Харківських угод щодо продовження базування російського Чорноморського флоту на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова політради партії Валентини НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Учорашня заява Президента Російської Федерації Дмитра МЄДВЄДЄВА засвідчує, що російська влада продовжує вести щодо України імперську політику диктату та шантажу незалежно від того, яка політична сила очолює владу в країні», - наголосив він.

«Агресивна, нахабна й образлива риторика російської сторони – черговий урок для нинішньої української влади. Загравання і поступки неминуче призводять до зростання апетитів Кремля, який розгортає нову інформаційну і газову війну, що стосується й України, і Європейського Союзу. Ситуацію може виправити лише послідовне і впевнене дотримання національних інтересів, що є основою для прагматичних і рівних відносин з будь-яким цивілізованим партнером», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Відтак ми насамперед вимагаємо від влади виправити допущені стратегічні помилки», - підкреслив він.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, помилковість Харківських угод сьогодні стала зрозумілою навіть для представників влади, які заявляють про можливість розриву невигідних газових договорів з Росією у судовому порядку.

Він нагадав, що ще у квітні минулого року «Наша Україна» разом з іншими опозиційними силами рішуче протестувала проти ратифікації Верховною Радою Харківських угод як таких, що створюють великі загрози для національної безпеки і не вирішують проблеми зниження ціни на газ для українських громадян.

«Ми звертаємося до народних депутатів з усіх фракцій, які стоять на позиції національних інтересів, із закликом проголосувати за денонсацію Харківських угод», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як відомо, 24 березня 2011 року народний депутат від партії "Наша Україна" Андрій ПАРУБІЙ вніс до парламенту проект закону про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

1 червня 2011 року Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував включити цей законопроект до порядку денного.