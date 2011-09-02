Бондарчук: Нафтогаз не повинен повторити долю Укртелекому

Голова Центрвиконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК заявляє, що анонсована владою реструктуризація НАК «Нафтогаз України» може стати важливим кроком у напрямку виконання європейських енергетичних стандартів та перегляду невигідних газових контрактів з Росією 2009 року, за умови, що влада вкотре не спробує «роздерибанити» стратегічні активи країни у приватних інтересах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», С.БОНДАРЧУК наголосив, що «Нафтогаз» не повинен повторити долю «Укртелекому», який було приватизовано без конкуренції, анонімно і з очевидними збитками для держави.

«Запланована реструктуризація «Нафтогазу» і часткова приватизація компаній, які створять на його основі, має відбуватися виключно через міжнародні ринки, прозоро та на конкурентній основі. Тільки в цьому разі такі дії посилять економічний суверенітет країни і добробут громадян, а не приведуть тільки збагачення клептоманів від влади», - вважає С.БОНДАРЧУК.

На його думку, сьогодні влада замість того, щоб втягуватися у демонстративне інформаційне протистояння з Москвою, повинна передусім зробити конкретні фахові дії, які дадуть можливість проводити газові переговори з Росією на рівних і реально захистити українські інтереси.

«Зокрема, як перший крок, необхідно перенести пункти обліку газу, який постачається з Росії в Україну та країни ЄС із західного кордону на східний, туди, де вони і мають бути. Це убезпечить Україну від безпідставних звинувачень у незаконному присвоєнні російського газу, а отже посилить міжнародну довіру до позиції нашої країни як транзитера», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, що займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ наголосив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

У свою чергу голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди по співпраці двох компаній.

Пізніше прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, коментуючи цю заяву О.МІЛЛЕРА, заявив, що питання про злиття «Нафтогазу України» з «Газпромом» не обговорювалося і не обговорюється.

Також сьогодні стало відомо, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».