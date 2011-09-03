Томенко: реорганізація Нафтогазу заборонена законом

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що реорганізація та ліквідація НАК «Нафтогаз України» прямо суперечить закону та є загрозою економічної незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи дискусію стосовно можливості ліквідації НАК «Нафтогаз України».

2 вересня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ зробив відповідне оголлшення, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку та подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».

М.ТОМЕНКО нагадав, що в лютому 2007 року Верховна Рада ухвалила внесення змін до Закону «Про трубопровідний транспорт» (щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту), ініціаторами якого були Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ.

Цим законом передбачено, що «реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їхня приватизація забороняються.

Відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ забороняються, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у державній власності України».

«За таких умов, якщо українська влада піде на анонсований 2 вересня крок, це потребуватиме, як мінімум, відповідного рішення Верховної Ради України через внесення змін до закону», - наголосив віце-спікер.

Окрім того, М.ТОМЕНКО зауважив, що «якщо влада піде на таке рішення, це буде одним із елементів загрози економічній незалежності України», оскільки цю ідею російська сторона виношує з перших років незалежності України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що за згаданий закон проголосувало 430 народних депутатів та жодного проти. «Це закон абсолютного консенсусу всіх українських політиків», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО назвав очевидним, що опозиція робитиме все можливе, щоб переконати владу у хибності й антидержавності такого кроку. Він наголосив, що якщо таке рішення буде прийняте, «то це буде друге за значенням рішення про зраду національних інтересів після так званих Харківських угод».