У Фейсбуці з’явилася група УНІАН-Друзі, для якої свобода слова – не порожній звук
17:05, 05 вересня 2011Політика
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ЗМІ в умовах інформаційних війн
У соціальній мережі «Фейсбук» з’явилася група «УНІАН-Друзі». Про це повідомила журналістка Оксана КЛИМОНЧУК, яка створила цю групу.
"Запрошую до групи журналістів, прес-секретарів, дописувачів, блогерів, просто активних громадян, для яких свобода слова – не порожній звук і кому близькі проблеми сучасної журналістики", - сказала О.КЛИМОНЧУК.
Темою для першого обговорення модератор групи запропонувала проблеми патріотичності українських ЗМІ в умовах інформаційних війн.
Найцікавіші висловлювання та думки з обговорення на Фейсбуці ми публікуватимемо на веб-сторінці unian.net.
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