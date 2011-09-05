У Фейсбуці з’явилася група УНІАН-Друзі, для якої свобода слова – не порожній звук

У соціальній мережі «Фейсбук» з’явилася група «УНІАН-Друзі». Про це повідомила журналістка Оксана КЛИМОНЧУК, яка створила цю групу.

"Запрошую до групи журналістів, прес-секретарів, дописувачів, блогерів, просто активних громадян, для яких свобода слова – не порожній звук і кому близькі проблеми сучасної журналістики", - сказала О.КЛИМОНЧУК.

Темою для першого обговорення модератор групи запропонувала проблеми патріотичності українських ЗМІ в умовах інформаційних війн.

Найцікавіші висловлювання та думки з обговорення на Фейсбуці ми публікуватимемо на веб-сторінці unian.net.