У депутатів накипіли питання до міністра фінансів

Верховна Рада України у п’ятницю, 9 вересня, під час Години запитань до уряду заслухає міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, з вимогою заслухати міністра фінансів виступила фракція НУ-НС під час сьогоднішньої Погоджувальної ради ВР.

Зокрема, лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявив, що міністр фінансів має надати парламенту інформацію про збитки для держави від діяльності компанії «Лівелла» на ринку нафтопродуктів.

Крім того, за словами М.МАРТИНЕНКА, Ф.ЯРОШЕНКО має пояснити причини бездіяльності влади і плани уряду щодо недопущення безакцизного ввезення товарів на територію України в майбутньому.

У свою чергу, член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир КАПЛІЄНКО наголосив, що доцільно було б заслухати інформацію уряду щодо можливості злиття митної та податкової служб.

На це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що відповідне питання також буде поставлене міністру фінансів.