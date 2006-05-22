Саакашвілі відкриє у Києві «Фестиваль грузинського вина»

14-00 - Відбудеться «Фестиваль грузинського вина». На фестивалі буде присутній Президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Основна мета фестивалю популяризація грузинського вина в Україні. Учасникам фестивалю буде надана унікальна можливість спробувати найкращі грузинські вина та коньяки, які і сьогодні виготовляються із збереженням тисячолітніх традицій («Арена-концерт плаза», площа торгово-розважального центру Арена).