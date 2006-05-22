СПУ претендує на 20 портфелів у майбутньому Кабміні

СПУ претендує на 20 портфелів в майбутньому Кабміні. Про це заявив лідер Соцпартії Олександр Мороз.

О. Мороз відмовився відповісти на запитання щодо конкретних кандидатур. «Прізвища можуть бути названі тільки після підписання коаліційної угоди про створення більшості в новообраному парламенті», - підкреслив голова СПУ.

При цьому А. Мороз зазначив, що СПУ, в разі збереження своєї квоти на пост міністра освіти запропонує залишити діючого міністра Станіслава Ніколаєнка. Так само СПУ збирається відстоювати «свою» людину на посаду міністра АПК.

Обком з посиланням на РБК-Україна