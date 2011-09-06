Іващенко оскаржив рішення суду щодо утримання його в клітці

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО подав до Апеляційного суду Києва скаргу на рішення Печерського районного суду, яким йому було відмовлено у перебуванні поза кліткою для підсудних в залі судових засідань під час розгляду його справи.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Як зазначив адвокат, незважаючи на те, що в ухвалі суду зазначено, що вона оскарженню не підлягає, В.ІВАЩЕНКО переконаний, що рішення Печерського суду від 19 серпня "є незаконним, неправосудним, необґрунтованим, упередженим та таким, що грубо порушує права людини, гарантовані Конституцією України і закріплені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод".

У скарзі В.ІВАЩЕНКО посилається на ст.55 Конституції України, у якій сказано, що «кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади».

"Якщо ж норми законів суперечать Конституції України – застосовуються норми Конституції як норми прямої дії, у зв’язку із чим апеляція В.ІВАЩЕНКА В.В. на ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 19.08.2011р. повинна бути прийнята апеляційним судом, призначена до розгляду і розглянута по суті заявлених ІВАЩЕНКОМ В.В. вимог", - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Печерський райсуд Києва відмовив В.ІВАЩЕНКУ у задоволенні клопотання про перебування на судових засіданнях поза межами клітки для підсудних. Свою відмову суд мотивував тим, що перебування підсудних в залі судового засідання здійснюється відповідно до інструкцій конвойної служби, які затверджені Міністерством юстиції України, Верховним Судом, МВС, СБУ.

Крім того, в ухвалі суд посилається на те, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс не надає суду повноважень корегувати умови доставки та тримання в залі суду підсудних.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Судномеханічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.