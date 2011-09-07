Тимошенко: Діденка буде реабілітовано, коли мине смутний час

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає незаконним та політично вмотивованим вирок, винесений Печерським районним судом Києва стосовно колишнього першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігорю ДІДЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в залі судового засідання журналістам після оголошення перерви у судовому розгляді її справи.

“Вирок у справі незаконний, політичний і я переконана, що з часом ім’я ДІДЕНКА буде повністю реабілітовано, як і всі політв’язням, яким за цей смутний час авторитарного режиму будуть виносити вироки”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Печерський районний суд Києва визнав винним у скоєнні службового злочину колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА й обрав йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на три роки.

Довідка УНІАН. І.ДІДЕНКО разом з екс-головою Державної митної служби Анатолієм МАКАРЕНКОМ та екс-начальником відділу Київської регіональної митниці Тарасом ШЕПІТЬКОМ притягувався до кримінальної відповідальності у справі щодо законності розмитнення у 2009 році 11 млрд. кубометрів газу.

30 серпня адвокат І.ДІДЕНКА І.СТЕПАНОВ повідомив, що в ході судового слідства його підзахисному було перекваліфіковано обвинувачення із ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), що передбачає м’якше покарання, зокрема таке, що не пов’язане з конфіскацією майна.

31 серпня, на останньому судовому засіданні у справі, І.ДІДЕНКО заявив, що шкодує про підписання газових угод, а також про те, що якби знав, що директиви Кабміну були прийняті одноосібно тодішнім прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО, то ніколи б їх не виконував.

Кримінальну справу про законність розмитнення у 2009 році 11 млрд. кубометрів газу, щодо належності якого позивалась компанія "РосУкрЕнерго", було порушено після того, як 8 червня 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма (Швеція) зобов`язав НАК "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. кубометрів газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. кубометрів як неустойку за порушення умов контракту.