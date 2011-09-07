Тимошенко дає покази у Печерському суді

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО почала давати покази у суді щодо звинувачень, які висунуті їй Генеральною прокуратурою, у кримінальній справі щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про бажання дати покази відразу після того, як головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вкотре залишив без розгляду клопотання захисту екс-прем’єра про його відвід.

«Я бажаю дати покази у справі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь на це Р.КІРЄЄВ почав вимагати від Ю.ТИМОШЕНКО давати покази стоячи. «Це є вимога закону і Ви маєте його дотримуватися», - сказав суддя.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що надання показів сидячи є формою її протесту проти необ’єктивності та упередженості.

Екс-прем’єр почала давати свої покази сидячи.