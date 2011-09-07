Азаров шукає мінерів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що місцеві органи влади не готові до високих темпів проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«До взятого високого темпу реформування виявились неготовими місцеві органи самоврядування», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, наприклад, було ухвалено закон про містобудівну діяльність, під який було розроблено відповідну нормативно-правову базу. «Проте виконання ряду його положень гальмується через відсутність у більшості міст генеральних планів розвитку, а також так званого зонінгу. Тобто, ефективна та швидка реалізація справді революційного закону перекреслена відсутністю стратегічного плану розвитку територій. І таких прикладів дуже багато», - наголосив прем’єр.

Також він вважає, що цьому заважає свавілля чиновників і корупція. «Корупція і свавілля чиновників роблять з цього поля держави справжнє мінне поле. Настав час звітувати, хто і як його розмінує, і нести за це відповідальність», - наголосив Н.АЗАРОВ.

Він доручив Секретаріату Кабінету міністрів протягом двох тижнів підготувати аналітичну доповідь про скорочення кількості регуляторних актів і процедур скасування дозволів і погоджень по здешевленню адміністративних послуг і про те, як органи влади виконують обов’язки з отримання громадянами актів на землю.