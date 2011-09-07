Костенко: Більшість змушена буде підтримати зміни КК «під Тимошенко»

Парламентська більшість змушена буде підтримати законопроект народних депутатів України від фракції "БЮТ-"Батьківщина" Віктора Швеця та Івана Кириленка про зміни до КК та КПК щодо скасування відповідальності за перевищення службових повноважень. Таку думку висловив у своєму блозі в інтернет-виданні "Українська правда" народний депутат від фракції "НУ-НС", голова Української народної партії Юрій Костенко.

На думку Костенка, вочевидь, Президент Віктор Янукович змушений буде просити фракцію Партії регіонів та фракцію Народної партії дати голоси за відповідний законопроект. "Якщо парламентська більшість не підтримає документ, то поставить Президента в складну ситуацію. Для Януковича цей законопроект - єдиний вихід з патової ситуації, що склалася у зв`язку з судовим процесом над Тимошенко", - зазначив народний депутат.

Костенко також висловив переконання, що в разі, коли екс-прем`єр і далі залишатиметься за гратами, то Україна не отримає Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, натомість проти неї можуть бути запроваджені міжнародні санкції. "Я вважаю, що газові угоди, підписані у січні 2009 року, дійсно завдали країні значної шкоди, однак екс-прем`єр має нести за це не кримінальну, а політичну відповідальність", - підкреслив голова УНП.