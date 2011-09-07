Тимошенко так і не зрозуміла, у чому її звинувачують

Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що так і не отримала чіткого та зрозумілого пояснення, в чому вона звинувачується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», під час надання показів у Печерському райсуді Києва вона заявила, що «сторона обвинувачення робить спробу підміни понять».

«У суду на цю хвилину немає жодного доказу порушення мною закону», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проти неї режимом, за допомогою прокуратури, ведеться «груба, чорна, пропагандистська кампанія».

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на дивні процесуальні дії і темпи фальшування справи з боку влади: в один день, 17 червня, було пройдено процедуру, яку в усіх інших справах проходять місяцями.

«У той день, коли незаконно був складений обвинувальний вирок, в той самий день справу передали до суду, в той самий день нібито автоматично справа потрапила до судді КІРЄЄВА, який лише місяць указом ЯНУКОВИЧА як був призначений суддею в Печерський суд», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера парії «Батьківщина», їй «так і не змогли в простій, зрозумілій формі пояснити суть злочину. Суддя КІРЄЄВ після двогодинної спроби сформулював, що я достеменно знала, що потрібні були директиви уряду для укладання контрактів між господарюючими суб`єктами».

За її словами, Генпрокуратура так і не довела необхідність прийняття урядових директив для того, щоб суб`єкти господарювання, навіть з державною формою власності, могли укладати контракти.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що таких вимог не містилося в чинному на момент укладання контрактів законі "Про Кабінет міністрів".

«Мене звинувачують не в тому, що контракти неефективні, а в тому, що підписувала директиви», - зазначила Ю,ТИМОШЕНКО.

«Я не зобов’язана доводити свою невинуватість, Генпрокуратура мала надати беззаперечні докази того, що для роботи господарюючого суб`єкту потрібні урядові директиви», - резюмувала екс-прем’єр-міністр.