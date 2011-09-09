Томенко: руйнується міф про сильну владу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що у влади спостерігається «або кадровий голод, або нездатність сформувати ефективну виконавчу владу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер зауважив, що влада загалом та Президент зокрема потрапили в своєрідну патову ситуацію. Він нагадав, що вже більш як півроку на різноманітних нарадах звучать жорсткі заяви про непрофесіоналізм і корупційність у діях багатьох високопосадовців та, відповідно, готовність Президента до їхньої зміни на більш професійних і принципових людей, натомість, за останній період не змінено жодного члена уряду, жодного голову обласної адміністрації чи взагалі будь-кого із посадовців високого рангу.

За словами М.ТОМЕНКА, експерти дають цьому різні пояснення: когось із міністрів захищає російська влада та церква, когось - впливові фінансово-політичні групи тощо.

Водночас М.ТОМЕНКО зауважив, що те, що всередині Партії регіонів йде серйозна боротьба, підтверджує і той факт, що навіть на посади, які давно звільнені, досі не призначені або не обрані нові керівники.

Він нагадав, що більш як півроку немає голови Чернівецької обласної ради, досі не вирішене питання про призначення голови уряду Криму тощо.

«Отож, кадрова дискусія у виконанні української влади руйнує міф про так звану сильну владу», - вважає М.ТОМЕНКО.