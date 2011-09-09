"Наша Україна" вимагає звільнити Луценка

Партія «Наша Україна» вимагає від влади звільнити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під досудового арешту, оскільки він дуже хворий і не може у тяжкому стані перебувати у СІЗО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Наша Україна».

“Згідно з офіційно встановленим медичним діагнозом, Ю.ЛУЦЕНКО потребує невідкладного стаціонарного лікування. Якщо суд та прокуратура вчергове проігнорують цю ситуацію, то є серйозний ризик, що Ю.ЛУЦЕНКО просто не доживе до прийняття судового рішення по своїй справі”, - вважають у «Нашій Україні».

«Нашоукраїнці» переконані, що ставлення влади до Ю.ЛУЦЕНКА та інших кримінально переслідуваних опозиційних політиків та екс-урядовців є абсолютно негуманним і протизаконним.

Як зазначається в заяві, ув’язнення до винесення рішення суду суперечить базовим нормам європейського правосуддя і є нічим іншим як формою політичної розправи та позбавляє обвинувачених права повноцінно відстоювати свої інтереси в суді.

«Так звані судові процеси, які відбуваються в країні над колишніми урядовцями та лідерами опозиційних сил, не мають нічого спільного з нормами закону та демократією, і є лише прикриттям для зведення політичних рахунків з боку нинішньої влади», - заявляють у партії.

«Наша Україна» вимагає негайно звільнити усіх представників опозиції з-під незаконного арешту та припинити переслідування українців за політичними мотивами», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

23 травня екс-міністр внутрішніх справ написав офіційну заяву про припинення голодування.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА неодноразово заявляла про погіршення стану його здоров’я.

29 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів екс-міністра про повторне обстеження стану здоров’я їхнього підзахисного фахівцями Міністерства охорони здоров’я.

1 вересня дружина екс-міністра внутрішніх справ України Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі констатували у її чоловіка цироз печінки.

6 вересня комісія у складі провідних фахівців Міністерства охорони здоров’я України не змогла встановити діагноз колишньому міністру внутрішніх справ і вирішила дообстежити його найближчими днями.