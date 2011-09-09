Український політик: нині сприятливий час для газового позову

Участь Єврокомісії в аудиті українсько-російського газового контракту від 2009 року надасть Україні додаткові аргументи для його офіційного перегляду в міжнародному арбітражі в Стокгольмі, вважає член Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за його словами, «Україна зацікавлена в інтернаціоналізації «газового» питання, оскільки широке залучення експертів Єврокомісії та участь міжнародного суду допоможе покласти край практиці кулуарних домовленостей з РФ».

На думку Ю.КОСТЕНКА, «Росія не зацікавлена у втручанні ЄС, оскільки максимально прозорі «газові» стосунки з Україною покладуть край «підкилимним» домовленостям, налаштованим на інтереси тих чи інших персоналій».

За його словами, «широке обговорення судового процесу у Стокгольмі із залученням європейського аудиту набуло б загальноєвропейського значення, унеможлививши в майбутньому підписання некоректних «газових» контрактів».

На переконання лідера УНП, «Україна нині має надзвичайно сприятливу ситуацію для судового позову, оскільки угоди з «Газпромом» намагаються переглянути також і європейські країни – від Польщі до Німеччини».

Він також вважає, що «Україна має трансформувати «Нафтогаз України» у кілька компаній, розділивши їхні функції, як це передбачено Брюссельською декларацією».

Ю.КОСТЕНКО висловив переконання, що «якщо Росія не погодиться з відповідним реформуванням «Нафтогазу» і денонсує Харківські угоди, то Україна від цього тільки виграє». «Денонсація Харківських угод з боку РФ відкриє для України шлях для встановлення ринкових цін на базування ЧФ РФ в Криму, забезпечивши держбюджет доходами, як мінімум, в обсязі 5 млрд. доларів на рік», - констатував Ю.КОСТЕНКО.

Він переконаний, що «Україна має підвищити в 3-4 рази плату за транзит російського газу в ЄС, запровадити ринкову плату за його зберігання в підземних сховищах, покласти край «дружньому» використанню українських транзитних шляхів росіянами тощо».