Томенко: перший етап якби ми програли

Опозиція програє перший етап протистояння з владою, у випадку ув`язнення лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Таку думку озвучив віце-спікер Верховної Ради, депутат від БЮТ Микола Томенко в ефірі телеканалу ТВі.

"Я не був би таким песимістичним. Я розумію, що перший етап якби ми програли. На першому етапі буде якийсь вирок, але буде апеляція, буде відповідно міжнародна реакція, подивимося, яка буде суспільна реакція", - зазначив політик.

"Далі, це можна боротися", - додав він.

Томенко заявив, що для нього наразі надзвичайно важливо "вибудувати якісь спільні принципи роботи в опозиції".

"Ми матимемо, хай буде 100 людей, в парламентській опозиції, але буде зрозуміла логіка, як ми діємо", - уточнив він.

Віце-спікер переконаний, що при змішаній системі на парламентських виборах опозиції "дуже важко буде конкурувати".

"Думаю, якщо ми наберемо 150 людей (в парламент), щоби не допустити маніпуляцій з Конституцією, це вже буде програма мінімум реалізована. А, якщо Рада протримається до 2015 року, то, я переконаний, що виграти, навіть з мінімальною фальсифікацією владі не вдасться", - заявив Томенко.

Українська правда