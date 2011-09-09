Азаров хоче переглянути умови членства України у СОТ

11:03, 09 вересня 2011
Політика
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Лист прем`єра потрапив до журналістів

Україна має намір цього року почати переговори про перегляд умов свого членства у Світовій організації торгівлі.

Для цього уряд протягом 30 днів повинен подати заявку в секретаріат СОТ про початок консультацій із зацікавленими країнами про зміну торгових мит. Юристи зазначають, що уряд повинен бути готовим до того, що інші члени СОТ висунуть завищені умови в обмін на згоду переглянути митні ставки, пише «КоммерсантЪ-Украина».

У четвер, 8 вересня, в розпорядженні видання опинилася копія листа прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА голові Українського союзу промисловців і підприємців, народному депутату Анатолію КІНАХУ, в якому зазначається, що в уряді планують до кінця року ініціювати переговори про зміну тарифних зобов`язань України, узятих при вступі до СОТ.

Документ є відповіддю на звернення народного депутата про те, що Україні слід скористатися таким правом згідно зі ст. XXVIII Генеральної угоди щодо тарифів і торгівлі СОТ. Згідно з цією статтею, члени організації мають право ініціювати переговори про перегляд митних ставок на черговий трирічний термін, який настає з 2012 року.

М.АЗАРОВ у листі зазначає, що процедура резервування такого перегляду не вимагає попередніх переговорів з іншими членами СОТ. Разом із тим, такі переговори мають "базуватися на економічному й політичному аналізі наслідків підвищення ввізних ставок із урахуванням компенсаційних заходів, які вимагатимуть від України країни-члени СОТ".

А.КІНАХ не уточнив, за якими саме товарними групами пропонується переглянути митні ставки. Його основна вимога - встигнути почати переговори.

«Якщо ми не подамо таку заявку до кінця року, ми втратимо це право ще на три роки, - заявив він. - При цьому паралельно необхідно почати консультації з виробниками і експертами, визначивши список товарних груп, за якими нам необхідний перегляд імпортних мит».

За словами депутата, до таких груп можна віднести продукцію авто- і авіабудування, легкої промисловості, а також низку продуктів харчування.

Слід зазначити, що 8 вересня ц.р. із проханням почати переговори з СОТ про перегляд митних ставок до уряду звернулися представники Федерації роботодавців, а також ряду галузевих асоціацій. Вони запропонували підвищити імпортні мита на свинину, цукор-сирець, фосфорні добрива, легкові автомобілі.

Нагадаємо, 16 квітня 2008 року, тодішній Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до СОТ".

 

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