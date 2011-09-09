Нардеп думає, що після Тимошенко посадять Литвина або Кучму

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир БОНДАРЕНКО вважає, що після закінчення розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО влада може позбавити волі або нинішній голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, або екс-Президента Леоніда КУЧМУ.

Про це В.БОНДАРЕНКО заявив в інтерв’ю “Газеті по-українськи”.

Відповідаючи на питання, чим завершиться суд над Ю.ТИМОШЕНКО, В.БОНДАРЕНКО сказав: “Вибух від справи Юлії ТИМОШЕНКО треба перебити іншим. Тому посадять ЛИТВИНА або КУЧМУ. Більше шансів у ЛИТВИНА. Це лягає в загальну концепцію Партії регіонів прибирання несвоїх. Вони ж прибрали людей ЛИТВИНА з лісу, транспорту (Держлісгосп очолював Микола ШЕРШУН, Міністерство транспорту – Костянтин ЄФИМЕНКО)”.