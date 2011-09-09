Янукович: економічні злочини мають каратися по-європейськи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що законодавство має мотивувати злочинців повертати державі завдані внаслідок економічних злочинів збитки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час робочої наради щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності, що відбулася під головуванням Президента.

У своєму виступі Президент наголосив, що питання законодавчого вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності на сьогодні є особливо актуальним.

За його словами, законодавство у сфері відповідальності за економічні злочини необхідно привести до європейських стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що надмірна криміналізація правопорушень у сфері бізнесу призводить, з одного боку, до обмеження прав та свобод громадян, зниження їх підприємницької активності, а з іншого – не приносить жодної вигоди державі, яка фактично не отримує належного відшкодування шкоди, завданої такими протиправними діями.

«Економічні злочини корумпують правоохоронні органи, судову систему, - констатував В.ЯНУКОВИЧ. – Наша мета – зробити таким чином, щоб злочинці, які скоюють економічні злочини, повертали збитки, яких вони завдали державі, і у них були мотивації їх повертати. За рахунок повернення цих коштів держава повинна значно пом’якшувати покарання».

Президент України наголосив на необхідності ухвалення цих змін до прийняття нового Кримінального процесуального кодексу. «Ми хочемо зробити справу, яка буде спрямована на вдосконалення законодавства і доведення його до європейських стандартів», - зазначив глава держави.

Радник Президента - керівник Головного управління з питань судоустрою Андрій ПОРТНОВ поінформував учасників наради про розроблені пропозиції, які законодавчо забезпечать гуманізацію відповідальності за вчинення правопорушень у сфері економіки та господарської діяльності.

У нараді також взяли участь глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, генеральний прокурор Віктор ПШОНКА, віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, голова Державної податкової служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО, голова Державної митної служби Ігор КАЛЄТНІК, голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО.