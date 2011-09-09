МЗС втретє викликав посла Лівії через затриманих українців

Міністерство закордонних справ України вимагає від лівійських дипломатів надати всю інформацію про затриманих у Лівії українських громадян.

Про це УНІАН заявив прес-секретар МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

“Сьогодні втретє було запрошено (до МЗС України - УНІАН) посла Лівії (Фейсал ЕЛЬШААРІ - УНІАН), було проведено відверту розмову. Ми вимагали дати пояснення стосовно тієї ситуації, яка склалася з нашими громадянами. Ми наголосили на тому, що фактично кожна секунда їх перебування під домашнім арештом без висунутих звинувачень є порушенням їх прав”, - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він наголосив, що МЗС вимагає не лише переведення громадян до Посольства України в Тріполі, але й чіткої відповіді, чому їх так довго тримають.

Прес-секретар МЗС підкреслив, що ситуація із затриманням українців залишається незмінною: 19 громадян України перебувають у гуртожитку під домашнім арештом, троє - біля аеропорту "Метіга".

”Вчора вони зустрічались із представником нашого посольства з лікарем”, - зауважив О.ДИКУСАРОВ.

При цьому він наголосив, що нікому із українських громадян не знадобилась медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали близько двох десятків громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагірії Муамару КАДДАФІ.

Затриманих звинувачують у тому, що як снайпери вони брали участь у бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і стверджують, що працювали кухарями та нафтовиками.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що було затримано 23 українця, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними громадянами, зокрема працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.