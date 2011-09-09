Яценюку помстилися за поїздку до Донецька

Арешт голови Донецької обласної організації партії «Фронт Змін» Олександра ЯРОШЕНКА був проведений співробітниками Податкової міліції Донецької області за сценарієм 1937 року: із грубими порушеннями процесуального законодавства, і має всі ознаки політичних переслідувань.

Про це йдеться у переданій УНІАН офіційній заяві Донецької обласної організації партії «Фронт змін».

У заяві наголошується, що сьогодні, 9 вересня, заступник голови Донецької облорганізації «Фронту Змін» Сергій ЧІРІН і юрист партії зустрілися з адвокатом О.ЯРОШЕНКА, який до пізнього вечора 8 вересня був присутній на допиті регіонального партійного лідера. Адвокат повідомив, що затримання О.ЯРОШЕНКА відбулося незаконно, з цілим рядом порушень.

Адвокат пояснив, що затримання є крайнім заходом, який застосовується, якщо громадянин не з’являється після отримання однієї або декількох повісток, представляє загрозу для суспільства або ухиляється від слідства. О.ЯРОШЕНКО не переховувався від слідства, ні він, ні його адвокат не отримували жодних документів про порушення кримінальної справи, а також повісток для надання пояснень або свідчень.

Більше того, коли адвокату О.ЯРОШЕНКА стало відомо про те, що органи слідства цікавляться особою лідера Донецького «Фронту Змін», він зв`язався в управлінні Податкової міліції області зі слідчим, якому повідомив, що в разі необхідності його клієнт О.ЯРОШЕНКО готовий з`явитися в податкову адміністрацію і надати всю необхідну інформацію.

Було погоджено, що О.ЯРОШЕНКО прибуде до слідчого 9 вересня. Домовленість слідчого з адвокатом про це була досягнута 7 вересня.

Однак вже ввечері 7 вересня до київської квартири доньки лідера донецького «Фронту Змін» прийшли люди в цивільному, які представилися співробітниками Податкової міліції, і зажадали, щоб О.ЯРОШЕНКО слідував за ними. Його посадили у чорний мікроавтобус і вивезли до Донецька. Відразу ж по приїзду в Донецьк співробітники обласної податкової розпочали допит О.ЯРОШЕНКА, який тривав до пізньої ночі 8 вересня.

На даний момент лідер донецького «Фронту Змін» перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Донецька.

У Донецькій облорганізації партії «Фронт змін» також нагадали, що О.ЯРОШЕНКО - лікар із двадцятирічним стажем, все своє життя присвятив допомозі людям. Сім років він працював головним лікарем Маріупольського дерматовенерологічного диспансеру, організував всеукраїнський проект лікування псоріазу, який відповідає світовим тенденціям у цій сфері медицини. Гідною оцінкою праці на благо людей, активної громадської позиції та дій О.ЯРОШЕНКА стало друге місце на останніх виборах міського голови Маріуполя. Його підтримали понад 14 тисяч виборців (11,7%).

У прес-службі партії підкреслили, що арешт О.ЯРОШЕНКА стався відразу після візиту на Донеччину лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, який виступив із різкою критикою дій президента, уряду та місцевої влади.

«Фронт Змін» активно і успішно бореться проти ліквідації в області шкіл і медичних установ. Завдяки цьому зростає довіра до партії серед жителів регіону на тлі дій влади, які викликають у людей справедливий протест.

У «Фронті Змін» ще раз акцентують, що арешт одного з лідерів партії є проявом політичних репресій, і вимагають негайного звільнення О.ЯРОШЕНКА, йдеться у заяві.