Чалий: Україна ризикує опинитися в міжнародній ізоляції

Україна, в контексті газового конфлікту з Росією і негативної реакції США і ЄС на справу колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, може виявитися в міжнародній ізоляції.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр ЧАЛИЙ.

«Треба бути відвертими - такі ризики є (виявитися в міжнародній ізоляції). І зараз дуже багато чого залежить від креативної, чесної української дипломатії. Причому, вона повинна бути чесною як усередині країни, тобто чесно доводити до керівництва ті сигнали і ті тренди ставлення до України, які зараз намітилися у Вашингтоні, в Брюсселі, в Москві, у Варшаві. І по-друге, вона винна дуже креативно, без тих прикрих помилок, які ми останнім часом бачили, показувати в чому суть нашої політики і наскільки наша політика збігається з ключовими, стратегічними інтересами ключових гравців на євроатлантичному просторі», - заявив О.ЧАЛИЙ.

«У таких ситуаціях, для дипломатії найбільш складні проблеми, як правило, виникають всередині країни, а не ззовні, бо інколи це вимагає мужності», - додав він.