Королевська: Україні потрібні «політики-романтики»

В Українській державі на передній план виходить нове покоління політиків, яке послідовно виступає за дотримання політичних та економічних свобод.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час виступу перед учасниками Всеукраїнського табору з навчання громадської діяльності, організованого Лігою студентів Асоціації юристів України.

«Головним гаслом нових українських політиків – є незалежність, відповідальність та зрілість. Це ті люди, які стануть гідною заміною цілому чиновницькому класу – «колективному бандиту», що живе по поняттям. Україні ж потрібні «політики-романтики». Це ті - хто буде працювати на добробут держави, навіть якщо це їм не вигідно», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також політик привітала учасників табору з початком їхньої роботи та побажала подальших успіхів.

Як нагадує прес-служба політика, 8-11 вересня Ліга студентів Асоціації юристів України проводить Всеукраїнський табір з навчання громадській діяльності. Участь у його роботі беруть 60 студентів з усіх регіонів, відібраних конкурсним шляхом.