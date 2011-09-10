Тігіпко: За економічні злочини треба брати гривнею, а не саджати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подасть до Верховної Ради законопроект щодо гуманізації економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ефіру "Шустер Live" повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Ми разом з молодими хлопцями, які займаються бізнесом, зараз напрацювали законодавство по гуманізації економічних злочинів", - сказав він. Зокрема, за його словами, з Кримінального кодексу передбачається виключити 14 статей, які передбачають покарання за економічні злочини.

"За економічні злочини брати гривнею, штрафами, а не саджати по тюрмам, тих хто зробив якісь економічні помилки", - сказав С.ТІГІПКО.

Він розповів, що у п’ятницю відбулася нарада у Президента з цього питання і була досягнута домовленість, що глава держави внесене цей законопроект до парламенту. С.ТІГІПКО наголосив, що нарада відбувалася за участі представників силових структур. "Я підняв одне питання, сьогодні велика проблема: економічні підрозділи силових міністерств приходять по черзі в бізнес, і починають щось перевіряти. Я сказав, треба об`єднати всі економічні підрозділи в один, так як зроблено це в Грузії, скажімо, і бажано його підпорядкувати Міністерству фінансів", - сказав він.