ЄС може підписати угоду про асоціацію з Україною, але частково?

Розмірковуючи, підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію з Україною, європейці, за інформацією, ZN.UA, обговорюють і третій варіант — підписувати, але не все.

Якщо ситуація з Юлією Тимошенко і демократією в Україні буде зовсім вже кричуща, може статися, що Євросоюз не захоче політично асоціюватися з країною, в якій відбувається судове свавілля, обмежуються основні свободи і порушуються права людини, але погодиться на економічну інтеграцію з нею.

Таким чином, зберігши політичне обличчя, Євросоюз не упустить економічної вигоди, уклавши з Україною якусь тимчасову угоду про зону вільної торгівлі (причому навіть не обов`язково «поглибленої та всеосяжної») на невизначений період - «поки в Україні не зміниться ситуація на краще».

Але якщо європейці виберуть саме цей варіант, зауважує видання, то вони мають розуміти, що насправді такий сценарій дуже вигідний саме Віктору Януковичу. Адже в цьому випадку він отримує вихід на європейський ринок (чого з таким нетерпінням очікує оточуючий олігархат), але не бере на себе ніяких зобов`язань у сфері демократії і не обіцяє дотримуватися незрозумілих і непотрібних йому європейських цінностей.