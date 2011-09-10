В Азарова не вірять, що опозиції вдасться об'єднатися

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сумнівається, що опозиційній сили зможуть об`єднатися в єдиний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив під час ефіру "Шустер Live", коментуючи заклик народного депутата від НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКА щодо створення єдиного опозиційного руху та єдиного списку на вибори до Верховної Ради.

"Ви не об`єднаєтесь. Попробуйте об`єднатися, опозиція, ви не об`єднаєтесь", - сказав він. С.ТІГІПКО пояснив це тим, що кожен політик хоче бути керівником партії. "Спробуйте зробити це заради України. Так ні, не об`єднаєтесь", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що між фракціями "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС якнайшвидше має бути підписана угода про співпрацю.

За словами депутата, сьогодні активно діє Комітет опору диктатурі і він повинен мати ефективні парламентські важелі впливу.

Говорячи про співпрацю під час парламентських виборів між двома фракціями, він назвав це складним питанням. «Я взагалі пропоную, щоб взагалі був єдиний список від опозиції. Але наразі з цим не всі погоджуються», - додав депутат.

В.КИРИЛЕНКО пояснив доцільність такого списку тим, що у випадку, коли опозиційні лідери знову почнуть «мірятися рейтингами», то це буде «на радість Партії регіонів».