Погромники ізраїльського посольства в Каїрі підуть під військовий суд

Влада Єгипту заявляє, що винні в п`ятничному погромі в ізраїльського посольства постануть перед надзвичайним судом безпеки, повідомляє Бі-бі-сі.

Заява міністра інформації Єгипту по національному телебаченню прозвучала після того, як уряди США і кількох інших країн виступили із засудженням штурму диппредставництва Ізраїлю в Каїрі.

"Єгипет дотримується всіх своїх міжнародних зобов`язань, включаючи забезпечення безпеки дипмісій", - заявив міністр, наголосивши, що люди, які брали участь у подіях п`ятниці, замахнулися на саму єгипетську державу, її безпеку і стабільність, завдали серйозного удару по міжнародному престижу Єгипту.

Єгипет "вживе встановлених законом заходів, щоб учасники акції і підбурювачі були арештовані, а потім віддані надзвичайному судові безпеки", - запевнив міністр.