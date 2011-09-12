Янукович: Україна і Туркменістан поглиблять співпрацю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі в Ашгабаті з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ висловив упевненість, що традиційні зв’язки між українським і туркменським народами розширюють можливості для поглиблення співпраці двох країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Вважаю, що Ваша ініціатива активізувати наші двосторонні відносини сьогодні підтримується не тільки мною особисто – це також і бажання двох наших народів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі.

Глава Української держави зауважив, що Україну та Туркменістан поєднують традиційні давні зв’язки, а два народи разом пережили непрості історичні періоди.

«Сьогодні настав той період часу, коли нам треба дати новий поштовх економікам наших країн», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що йдеться також про важливість інтеграції України та Туркменістану у світову економіку.

У цьому контексті Президент України зокрема високо оцінив розвиток туркменсько-китайських відносин. Він додав, що Україна також розбудовує свої взаємини з Китаєм.

Глава держави, окрім того, відзначив важливість скоординованої роботи України та Туркменістану в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та СНД. У контексті майбутнього головування Туркменістану у Співдружності Незалежних Держав (Туркменістан головуватиме в СНД у 2012 році) В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна підтримує позицію Туркменістану щодо необхідності активізувати роботу цієї організації. На думку Президента України, на сьогодні потенціал Співдружності ще повністю не реалізовано. «Майданчик СНД дозволяє вирішувати дуже багато серйозних питань, і нам буде про що сьогодні поговорити, у тому числі по цій темі», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України висловив переконання, що українсько-туркменський діалог під час його нинішнього офіційного візиту має бути скерований на активізацію двосторонніх відносин, «з використанням того потенціалу, який у нас є для покращення в економіці, гуманітарній сфері, паливно-енергетичному комплексі, освіті».

В.ЯНУКОВИЧ запросив свого туркменського колегу відвідати Україну з візитом. «Я хочу запросити Вас в нашу країну, щоб ми продовжили той діалог, який у нас є. Впевнений, він буде приносити велику користь і створювати перспективу розвитку наших країн», – наголосив Президент України.

Президент Туркменістану відзначив важливість візиту до Туркменістану Глави Української держави. «Ми сьогодні співпрацюємо по всіх напрямках – будівництво, транспорт, телекомунікації, сільське господарство», – зазначив Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Він висловив сподівання, що під час сьогоднішніх переговорів сторони приділять увагу як спільним проектам, що вже реалізовуються, так і планам на майбутнє. «Наш народ ставиться до українського народу з дуже великою симпатією», – сказав Президент Туркменістану. Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ наголосив, що Туркменістан виступає за активізацію взаємовигідних відносин з Україною.