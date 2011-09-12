У дочки і зятя Тимошенко відсудили 45 гривень

Печерський районний суд Києва зобов’язав доньку та зятя екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію і Шона КАРР привести у відповідність до технічної документації незаконно перебудоване нежитлове приміщення (підвал) в будинку на вулиці Шота Руставелі, 12, що перебуває на балансі комунального підприємства «Хрещатик».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оголосила суддя Печерського райсуду Галина СУПРУН.

Як випливає з матеріалів цивільного позову, Є.КАРР та її чоловік Ш.КАРР є співвласниками в рівних частках нежитлових підвальних приміщень загальною площею 89,8 кв. м в буд. №12 на вул. Ш.Руставелі, що перебувають на балансі КП «Хрещатик».

Вказані особи проводили роботи з перепланування приміщень з втручанням в несучі конструкції будинку, зокрема, демонтували кілька перегородок, зробили отвір в несучій стіні та вирили котлован глибиною 2 м і розмірами 1,5 х 1,5 м, без відповідних дозвільних документів.

Як зазначається в судовому рішенні, сторона цивільного позивача підтримала позов, сторона відповідача не заперечувала проти нього.

Водночас, позивач надав суду акт про те, що відповідачі вже розпочали роботи з приведення приміщення в попередній стан, але ці роботи ще не завершені, тому за їх результатами немає відповідного технічного акту, який би підтверджував якість проведених робіт.

Також за рішенням суду Є.КАРР і Ш.КАРР повинні відшкодувати комунальному підприємству 45 грн. судових витрат.