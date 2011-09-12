Турчинов: влада перервала справу Тимошенко під тиском Заходу

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що однією з причин паузи, яку взяв суд при розгляді справи стосовно екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, став тиск на владу з боку Заходу.

Про це О.ТУРЧИНОВ повідомив в ефірі ТВі. За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має провести кілька міжнародних зустрічей, зокрема, взяти участь в Ялтинській конференції наприкінці цього тижня, здійснити візит до США в 20-х числах вересня для роботи на засіданні ООН і відправитися на саміт "Східне партнерство" до Польщі.

"Йому сказали, що якщо буде ухвалено незаконний вирок ТИМОШЕНКО, ці зустрічі не відбудуться", - сказав він.

"Всі вважають цю справу політичною, замовленою і вимагають звільнити Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО та інших політичних в`язнів", - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він також вважає, що влада в судовому процесі проти Ю.ТИМОШЕНКО взяла паузу для роздуму для того, щоб виробити подальший план дій.

"Процес повністю провалився. Всі сфальсифіковані звинувачення були розбиті й захистом, і навіть свідками самого звинувачення. І владі, яка замовила цей процес, потрібно думати, як вийти з цієї ситуації – або сфальсифікувати щось нове, або вони будуть вимушені закрити цей процес. Влада взяла паузу, щоб зрозуміти, як виходити на виконання замовлення, поставленого перед цим судом", - сказав перший заступник голови партії.

О.ТУРЧИНОВ також заявив, що у разі ухвалення рішення, яке не допустить Ю.ТИМОШЕНКО до парламентських виборів, такі вибори будуть визнані недійсними на Заході.