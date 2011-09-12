Держсекретар США і Верховний представник ЄС написали Януковичу

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН та Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН написали лист Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому висловили стурбованість через арешт колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє Reuters.

«Це був приватний лист», - сказав в Брюсселі прес-секретар К.ЕШТОН Майкл МЕНН.

Водночас, за даними агентства, дипломат з Брюсселя, знайомий з текстом листа, заявив: «Я думаю буде справедливо сказати, що у листі висловлюється стурбованість щодо стану демократії в Україні та при цьому особлива увага приділяється арешту Юлії ТИМОШЕНКО, який викликає занепокоєння».

Джерело також повідомило, що ЄС та США висловили свою готовність допомагати Україні у побудові міцної та процвітаючої демократії, де верховенство закону є найвищою цінністю.

«У листі також висловлюється стурбованість стосовно політично вмотивованих справ в цілому та говориться, що такі дії можуть зашкодити репутації ЯНУКОВИЧА», - сказало джерело, додавши, що у листі В.ЯНУКОВИЧА закликають втрутитися у ці судові процеси.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, у засіданні суду з розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО була оголошена перерва до 27 вересня.

Суддя Родіон КІРЄЄВ обгрунтував своє рішення тим, що сторона захисту просила дати час підсудній для підготовки до судових дебатів. Водночас, захист заявляє, що не просив такої тривалої перерви - їм цілком би вистачило 5 днів.

Також нагадаємо, що 8 вересня Р.КІРЄЄВ під час засідання оголосив, що суд завершив судове слідство і переходить до судових дебатів, які були заплановані на 12 вересня. Захист попросив час для підготовки, і їм виділили один день - 9 вересня. Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що якщо їм не дадуть термін для підготовки до дебатів, вона взагалі відмовиться від участі в них.