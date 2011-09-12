УНП: Україна має вимагати встановлення кордону в Керченській протоці

Українська народна партія закликає владу подати офіційний позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі, щоб встановити кордон між Україною та Російською Федерацією в Керченській протоці.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Української народної партії.

За словами голови Кримської обласної організації УНП Олега ФОМУШКІНА, «міжнародний скандал з російським військовим кораблем «Азов» лиш один приклад того, як Росія безкоштовно використовує внутрішні води України, але через це наша держава щороку втрачає до 200 мільйонів доларів».

Він наголосив, що «два з трьох судоходних фарватерів між остовом Тузла та Керчю перебувають в територіальних водах України. Третій прохід перебуває в російських водах, але він практично не судоходний, оскільки має глибину не більше метра». «Кожен корабель, що проходить українськими фарватерами, зобов’язаний повідомити Центр регулювання руху про намір пройти українською територією і оплатити лоцманський збір за проведення через протоку», – зауважив О.ФОМУШКІН.

«Проте, Російська Федерація досі розглядає Керченську протоку як власні територіальні води», – наголосив він. РФ посилається на російсько-український договір 2003 року про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, що передбачав спільне використання Керченської протоки, зауважив О.ФОМУШКІН.

За його словами, «договір є тимчасовим, поки не почнеться процес демаркації російсько-українського морського кордону». «Москва ж фактично заблокувала цей процес, щоб максимально затягнути невизначений статус протоки», – підкреслив голова Кримської УНП.

«Зважаючи на деструктивну позицію Кремля, українська влада зобов’язана відстояти цілісність держави у міжнародному трибуналі», – переконаний представник УНП. Він зауважив, що «відповідно до міжнародної практики, врегулювання територіальних конфліктів між країнами, що перебували в складі єдиної держави, відбувається на основі розмежування за старими адміністративними кордонами». «Згідно з картами СРСР, судоходні фарватери через Керченську протоку належали УРСР, тобто ймовірність позитивного для України рішення Гаазького суду становить 95%», – підсумував О.ФОМУШКІН.