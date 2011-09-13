Кваснєвський: Янукович усвідомлює складність ситуації з Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ усвідомлює складність ситуації у зв’язку порушенням кримінальної справи та арештом колишнього прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив польським ЗМІ спеціальний представник польського головування у Раді Європейського союзу Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ.

Екс-Президент Польщі, який минулого тижня провів у Києві майже тригодинну зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ, зазначив, що серед інших питань він обговорював арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ, якого цитує onet.pl, сказав, що не має підстав не вірити в юридичні аргументи висунутих екс-прем`єру звинувачень.

„Але питання сьогодні не лише про саме право, а політичні наслідки цієї ситуації. Президент ЯНУКОВИЧ усвідомлює, що момент є складним”, - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Колишній глава Польської держави зауважив, що „усі, хто ще півроку тому був за вступ України до Євросоюзу, „тепер вагаються”.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ додав, що Польща й надалі докладатиме максимум зусиль, щоб Україна під час головування ПР у Євросоюзі підписала угоду про асоціацію з ЄС та у „видимій перспективі” вступила до європейської спільноти.

„Це історичне завдання, а момент вразливий”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства закордонних справ Польщі, 9 вересня у Києві О.КВАСНЄВСЬКИЙ, серед іншого, обговорив з В.ЯНУКОВИЧЕМ питання підготовки до саміту „Східного партнерства”, підписання угоди про асоціацію, що включає угоду про створення зони вільної торгівлі.

8 вересня Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ телефоном спілкувався з В.ЯНУКОВИЧЕМ. Пізніше Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив про свої оптимістичні очікування стосовно вирішення справи Ю.ТИМОШЕНКО.

4 вересня у Польщі міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ заявив, що ратифікація в разі підписання між Євросоюзом і Україною угоди про політичну асоціацію залежатиме від зняття необґрунтованих звинувачень з Ю.ТИМОШЕНКО.