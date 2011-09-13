Молодь ЄНП закликала зупинити політичні переслідування в Україні

Молодь Європейської народної партії закликала владу України зупинити “політичні переслідування” опозиції та гарантувати незалежність судової системи в країні.

Про це говориться в повідомленні організації щодо результатів проведеної в Києві 8-11 вересня конференції, участь в якій взяли 80 молодих політиків, представників найбільших правоцентристських політичних партій з 27 країн Європи. Організаторами заходу виступили Батьківщина Молода, Демократичний Альянс та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.

В прийнятій резолюції конференції говориться, що «в Україні мають місце вибіркове застосування закону та політичні переслідування; судовий процес над Юлією ТИМОШЕНКО, що зараз відбувається, є політично мотивованим. Мають місце політично мотивовані переслідування лідерів та членів організації-члена Молоді Європейської Народної Партії - Батьківщини молодої, так як і інших опозиційних партій. В Україні мають місце авторитарні тенденції, включно із обмеженням свободи слова у засобах масової інформації та прав на мирні протести».

Далі в документі зазначається, що визнаючи те, що Україна орієнтована на інтеграцію у Європейський Союз і що для Європейського сусідства та майбутнього Європейського Союзу зміцнення демократії та верховенства права в Україні важливе, а також, зокрема те, що Європейська комісія, Європейський парламент, Парламентська Асамблея Ради Європи та багато європейських урядів схвильовані станом законності в Україні, YEPP закликає «українську владу зупинити політичні переслідування екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, членів її уряду, членів політичної партії «ВО «Батьківщина» та політичної опозиції, гарантувати незалежність судової влади в Україні та забезпечення застосування європейських стандартів верховенства закону та демократії; зупинити політичні переслідування лідерів та членів ВМГО «Батьківщина молода», як і інших опозиційних партій».