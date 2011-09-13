Експерт: звільнення Тимошенко стане гарним піар-ходом

Звільнення арештованої на початку серпня екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО напередодні запланованого на кінець вересня саміту „Східного партнерства” стане „гарним піарівським ходом” для української влади.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі, висловив польський експерт Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ, коментуючи неофіційні повідомлення про плановане звільнення Ю.ТИМОШЕНКО та оголошену двотижневу перерву в судовому розгляді її справи.

„Тоді ніхто не міг би чіпати Президента (України Віктора ЯНУКОВИЧ) та такий крок вписувався би у не зовсім європейські, а східні традиції”, - сказав експерт.

Аналітик висловив думку, що несподівана перерва в розгляді судової справи Ю.ТИМОШЕНКО могла бути наслідком останніх заяв низки європейських політиків, зокрема, представників головуючої в Євросоюзі Польщі.

„Останнім часом відомі люди розмовляли з ЯНУКОВИЧЕМ на тему внутрішньої ситуації в Україні (...) можна поставити тезу, що якийсь месидж пройшов”, - сказав він, зауваживши, що це заслуга не лише поляків.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ висловив думку, що влада може використати як підставу для звільнення Ю.ТИМОШЕНКО стан здоров’я, але не став прогнозувати, чи до кінця вересня буде оголошено вирок в її справі.

Він також зауважив, що Євросоюз у випадку оголошення вироку екс-прем’єру міг би застосувати політичні санкції проти України.

„Краща за всіх ця ситуація, певною мірою, для ТИМОШЕНКО, бо вона має надію відбудувати свою політичну позицію”, - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з Президентом України розмовляли Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та екс-глава Польської держави Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, котрі серед інших питань порушували питання щодо „справи ТИМОШЕНКО”.

Європейські політики відзначають, що арешт опозиціонерки ускладнює євроінтеграцію України, а глава французькою МЗС Алан ЖЮППЕ минулого тижня взагалі назвав неможливим підписання договору про Асоціацію України з ЄС без „позитивного вирішення” справи екс-прем’єра.

Саміт „Східного партнерства” відбудеться у Варшаві 29-30 вересня.