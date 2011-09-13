Депутат Європарламенту: Україна і ЄС наближаються до історичного шансу

Глава делегації Парламентського комітету зі співпраці ЄС - Україна Павло Коваль упевнений, що Україна і Європейський Союз наближаються до історичного шансу який не можна упустити. Тому дуже важливо як для влади, так і для опозиції говорити в унісон про європейські прагнення України. Про це, як повідомляє сайт Партії регіонів, говориться у поширеному депутатом повідомленні для преси.

"Я хотів би сердечно привітати заяви усіх українських політичних сил щодо їх постійної підтримки глибшої інтеграції України з Європейським Союзом. Незалежно від поточної політичної боротьби в Україні, дуже важливо як для влади, так і для опозиції говорити в унісон про європейські прагнення України. Зі свого боку ЄС повинен запропонувати свою повну підтримку і допомогу Києву в цьому процесі", - відзначив політик.

Він висловив переконання, що теперішній час для Європейського Союзу і України - важливий момент в їх двосторонніх стосунках. Майбутнє укладення і подальша ратифікація Європейським парламентом і державами-членами ЄС глибокої і усебічної угоди про вільну торгівлю і Угоди про асоціацію будуть подальшими кроками зі зміцнення східного партнерства.

"Уряд України не раз підкреслював свої європейські спрямування. ЄС вітає такий підхід", - повідомив Павло Коваль.

Проте, як підкреслив депутат Європарламенту, підтримка демократичних цінностей, таких як стабільність демократичних інститутів верховенство закону, повага прав людини і прав меншин, - єдиний правильний шлях для досягнення цієї амбітної мети.

"Україна і ЄС наближаються до історичного шансу, який не можна упустити", - резюмував політик.