Прес-конференція керівників силових відомств держав-учасниць ГУАМ
12:34, 22 травня 2006Політика
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Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ України за адресою вул. Богомольця, 10 в рамках проведення Cаміту держав-учасниць ГУАМ відбудеться спільне засідання за участю міністрів внутрішніх справ, керівників служб безпеки та прикордонних служб Грузії, України, Азербайджану та Молдови.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за результатами засідання о 16.50 планується прес-конференція.
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