Прес-конференція керівників силових відомств держав-учасниць ГУАМ

Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ України за адресою вул. Богомольця, 10 в рамках проведення Cаміту держав-учасниць ГУАМ відбудеться спільне засідання за участю міністрів внутрішніх справ, керівників служб безпеки та прикордонних служб Грузії, України, Азербайджану та Молдови.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за результатами засідання о 16.50 планується прес-конференція.