Мер Москви розказав, куди йшли гроші на підтримку Чорноморського флоту РФ

Кошти Фонду підтримки Чорноморського флоту РФ перерозподілено на користь Дому Москви в Севастополі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це мер Москви Сергій СОБЯНІН повідомив у ефірі радіостанції «Вести ФM».

Мер російської столиці відзначив, що ухвалено рішення відмовитися від фінансування Фонду підтримки ЧФ РФ через нецільове використання коштів.

За його словами, мерія виділила 74 млн. руб. (2,5 млн. дол.) фонду, але з цієї суми 10% витрачалися на потреби самого фонду.

Крім цього, за інформацією С.СОБЯНІНА, на 19% було завищено всі ціни щодо ринкових.

«Із того, що закуповували, Чорноморському флоту діставалася лише чверть, і ця чверть розподілялася досить дивно. Наприклад, устаткування для дитячих садків опинялося в Дагестані, а машини “швидкої допомоги” - в Архангельську», - сказав С.СОБЯНІН.

«Тому ми ці гроші розвернули і віддаємо Дому Москви в Севастополі», - наголосив він.

С.СОБЯНІН запевнив, що Дім Москви спрямує всі ці гроші на соціальну допомогу ветеранам і військовослужбовцям Чорноморського флоту.

«Це буде рівно в чотири рази більше, ніж сьогодні», - сказав він.

Раніше газета «Коммерсант» повідомляла, що затвердженими Мосміськдумою поправками до столичного бюджету на 2011 рік анулюється фінансування програми шефства Москви над Чорноморським флотом РФ у 2010-2012 роках.