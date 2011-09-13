Росія здивована рішенням ЄС щодо проекту газопроводу на Каспії

Росія здивована рішенням Ради ЄС про проведення переговорів із Азербайджаном і Туркменістаном про Транскаспійсий газопровід, і вважає, що це може ускладнити ситуацію в регіоні, передає РІА «Новости»з посиланням на повідомлення МЗС РФ.

"Наскільки нам відомо, для Євросоюзу це теж перший подібний досвід, і ми здивовані, що його передбачається реалізувати саме на Каспії, на береги якого жодна з держав Євросоюзу не виходить", - йдеться в повідомленні.

В документі зазначається, що "спроби втручання в каспійські справи ззовні, тим більше з питань, що є чутливими для членів "каспійської п`ятірки", здатні вельми серйозно ускладнити ситуацію в цьому регіоні, негативно позначитися на п`ятисторонніх переговорах, які ведуться щодо нового правового статусу Каспійського моря".

Як стверджує російська сторона, "рішення за такими масштабними проектами повинні ухвалюватися за участю всіх прикаспійських держав".

"Розраховуємо, що Рада Євросоюзу з належною увагою поставиться до позиції Росії та інших держав-учасниць "каспійської п`ятірки" й утримається від дій, не узгоджених у відповідному форматі", - зазначається в повідомленні.

Передбачається, що Транскаспійський газопровід з`єднає туркменський і азербайджанський береги Каспію для експорту газу через Азербайджан до європейських країн. За маршрутом Тенгіз (Казахстан) - Туркменбаші (Туркменія) - Баку (Азербайджан) - Тбілісі (Грузія) - Ерзурум (Туреччина) планується щорічно транспортувати 20-30 мільярдів кубометрів газу. Вартість проекту оцінюється в 7,9 мільярда євро.

Газопровід на ділянці Баку-Тбіліси-Ерзерум уже функціонує. З приводу морської частини проекту є розбіжності.

Росія та Іран вважають, що питання прокладання трубопроводів по дну Каспійського моря повинні вирішуватися за згодою всіх прикаспійських країн. Азербайджан, Казахстан і Туркменія виходять із того, що це питання може вирішуватися двома договірними сторонами, а не всіма п`ятьма прибережними державами.