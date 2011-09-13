У Луганську на один день заборонили український прапор

Луганський міськвиконком заборонив проводити 14 та 15 вересня будь-які акції окрім тих, що пов’язані з приїздом до міста глави РПЦ КИРИЛА.

Про це йдеться у рішенні № 269 від 12 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

За словами голови обласної організації Української народної партії Валентина ТКАЛИЧА, водночас студентів вишів «змушують йти на «Кирилівські молебни» під загрозою виключення, зокрема, це стосується студентів Східноукраїнського національного університету імені Даля».

В.ТКАЛИЧ наголосив, що «відповідно до 39-ої статті Конституції України заборонити проведення мирних зборів громадян можна лише за рішенням суду». «Таким чином, міськвиконком перевищив свої повноваження, прийнявши таке рішення», – зауважив політик, додавши, що наразі він готує звернення до прокуратури через рішення міськвиконкому.

Як нагадує прес-служба, 5 вересня Луганська УНП офіційно повідомила міського голову, що 15 вересня 2011 розгорне найбільший прапор України біля пам’ятника Тарасу Шевченку в обласному центрі. В той же час була запланована акція і предстоятеля РПЦ.

Вчора, додому до організаторів розгортання державного прапора приходила міліція - поговорити щодо акції, зазначили в УНП.

За словами В.ТКАЛИЧА, 12 вересня співробітники міліції приїздили додому до нього й до опозиціонера, активіста ГО «Луганці» Сергія КОНОВАЛЕНКА «з метою дізнатися, чи не будуть вони влаштовувати бійку під час приїзду до Луганська патріарха КИРИЛА».

«Міліціонери цікавилися, чи не збираємося ми влаштувати провокацію й бійку 15 вересня в центрі міста під час приїзду патріарха КИРИЛА. Ми відповіли, що не збираємося. Ми лише хочемо розгорнути найбільший державний прапор», - сказав В.ТКАЛИЧ.

Він зазначив, що зараз виникли проблеми з місцем проведення акції. «У мерії нам сказали, що площа перед пам`ятником Шевченку може бути оточена. Тому доведеться обрати інше місце для розгортання прапора. Ми ще не знаємо, або розгорнемо його перед українським драмтеатром, або прориватимемося через кордон міліціонерів», - сказав В.ТКАЛИЧ.

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Співробітники луганської міліції готові до можливих провокацій із боку опозиції під час приїзду глави РПЦ патріарха КИРИЛА 14-15 вересня. Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби обласного управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, правоохоронці зроблять усе, щоб не допустити провокацій у дні приїзду патріарха.

«У всі дні його перебування в Луганську для охорони громадського порядку буде задіяний увесь луганський гарнізон міліції. Окрім цього, для забезпечення охорони громадського порядку буде підключений увесь особовий склад обласного апарату УМВС. Нам активно нададуть допомогу військовослужбовці внутрішніх військ МВС України (в/ч 3035) і громадські формування сприяння ВВС "Тайфун" і "Вен Бест". Тому будь-які порушення порядку, навіть якщо вони й плануються, будуть припинені», - сказала Т.ПОГУКАЙ.