Обмеження прав журналістів у Севастополі відклали

Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА вважає логічним, що міськрада Севастополя на сьогоднішньому пленарному засіданні не стала обговорювати питання про порядок акредитації журналістів.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації МДА, про це він заявив на засіданні найбільшої фракції Севастопольської міськради - фракції Партії регіонів.

«Депутати, на мій погляд, вчинили правильно і політично доцільно. Органи влади мають бути постійно відкриті для діалогу зі ЗМІ, а будь-які "додаткові акредитації" - перепони для журналістів - по-перше, не дадуть результату: все одно репортер знайде інформацію і напише все, що вважатиме за потрібне, а по-друге, це привід для скандалу, причому не міського, а на всю країну. Навіщо Севастополю така «слава»?», - заявив голова МДА.

Він вважає, що це питання «було невчасним, невірно сформульованим». «Логічно, що воно у результаті не ввійшло до порядку денного», - сказав В.ЯЦУБА.

У свою чергу, в МДА повідомили, що питання було знято автором проекту, депутатом Володимиром ЧЕКМЕЗОВИМ, а В.ЯЦУБА «позитивно охарактеризував це рішення».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня севастопольські журналісти висловили стурбованість у зв`язку з появою проекту рішення Севастопольської міськради «Положення про порядок акредитації засобів масової інформації при Севастопольській міській раді». Зокрема, як вважають представники ЗМІ, у разі ухвалення такого рішення, будь-який акредитований у міськраді журналіст може бути позбавлений акредитації на підставі заяви одного чи декількох депутатів, які вважають, що їхня діяльність висвітлюється необ’єктивно.

Севастопольська міськрада тимчасово відклала питання про обговорення на пленарному засіданні сесії проекту положення про порядок акредитації представників ЗМІ, який отримав останнім часом резонанс серед журналістів регіону. Дане питання не було внесене до порядку денного сьогоднішньої сесії, хоча раніше воно було у проекті порядку денного сесії.

Автор проекту рішення з даного питання і самого документа, депутат В.ЧЕКМЕЗОВ (голова постійної комісії міськради з соціально-гуманітарних питань) повідомив журналістам, що «фракція («Регіон Севастополь» - УНІАН) ухвалила рішення і проголосувала колективно за доопрацювання цього проекту як незадовільного».