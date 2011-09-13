Президент ЄНП зустрінеться в Києві з Януковичем і Тимошенко

13-16 вересня 2011 р. Україну на запрошення Представництва Фонду Конрада Аденауера відвідає Президент Європейської Народної Партії Вільфред МАРТЕНС.

Про це повідомляє сайт Представництва Фонду Конрада Аденауера.

У повідомленні зазначається, що на прес-конференції в УНІАН, що відбудеться 15 вересня, Президент ЄНП повідомить про цілі та результати свого перебування в Україні.

Як очікується, В.МАРТЕНС візьме участь у конференції керівників релігійних організацій і конфесій України. Цим заходом Фонд Конрада Аденауера та Європейська Народна Партія продовжать діалог між українськими церквами та європейськими християнськими демократами, підкреслюється в повідомленні.

У рамках програми перебування в Україні В.МАРТЕНС проведе зустрічі з лідерами політичних партій – партнерів ЄНП та іншими представниками опозиції.

Окрім того, зазначається в повідомленні, В.МАРТЕНС надіслав запит до Печерського районного суду з проханням про відвідування лідера партії «Батьківщина» колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в слідчому ізоляторі.

Планується, що Президент ЄНП зустрінеться для обміну думками з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ та міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ. Під час зустрічей ітиметься про розвиток демократії в Україні, законодавство до парламентських виборів 2012 року, ситуацію в галузі правосуддя та про відносини між ЄС і Україною.

Завтра, 14 вересня, В.МАРТЕНС виступить із промовою перед представниками громадянського суспільства України.

Керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, у своєму коментарі наголосив: «Я радий, що Президент МАРТЕНС прийняв моє запрошення відвідати Київ. Дуже важливо, що Голова Європейської Народної Партії висловить позицію найважливішої політичної сили Європейського Союзу в безпосередніх зустрічах із відповідальними представниками уряду та опозиції».

*** Європейська Народна Партія є найбільшим і найвпливовішим об’єднанням партій, що сьогодні налічує 74 партії-члена з 39 країн. Голова Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК є членами Європейської Народної Партії. 13 комісарів Євросоюзу та 17 глав держав і урядів ЄС належать до ЄНП, зокрема, це – Ангела МЕРКЕЛЬ, Ніколя САРКОЗІ та Дональд ТУСК. Фракція ЄНП є найбільшою фракцією в Європейському парламенті.

Фонд Конрада Аденауера є одним із найбільших політичних фондів Європи. Він представлений у понад 100 країнах, де реалізовує освітні та дорадчі програми, проводить конференції, семінари, круглі столи та надає стипендії. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.

Акредитація представників ЗМІ на заходи за участю Президента Європейської Народної Партії проводиться Представництвом ФКА в Україні за телефоном: 492-74-43 (anastasia.schamotko@kas.de).