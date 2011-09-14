Держава не може виконати свої соціальні зобов'язання

Держава не може повністю виконувати соціальні зобов`язання перед громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

«Держава, взявши на себе зобов`язання протягом 1990-х і першого десятиріччя 2000-х років, соціальні зобов`язання, не в змозі їх виплатити», - сказав він.

За словами В.НАДРАГИ, ніколи в повному обсязі не виплачувалися всі соціальні зобов`язання, які держава на себе взяла. «І це погано, тому що приймаючи законодавчо ті або інші пільги, виплати, щось інше для наших громадян, на жаль, наші парламентарії не розглядали фінансового забезпечення», - зазначив він.

Як підкреслив заступник міністра, ця проблема частково змушує людей іти до судів.

Також, за його словами, на сьогодні вже прийнято в першому читанні законопроект про виконання судових рішень. «Основна думка документа – сьогодні держава може виплачувати ті зобов`язання, які вона може платити, виходячи з фінансових можливостей», - зазначив В.НАДРАГА.

Водночас він підкреслює, що цим документом не передбачається скорочення реальних соціальних виплат: «Сьогодні жодною мірою не ставиться питання про скорочення реальних виплат. Сьогодні йдеться про те, щоб запустити інший механізм, який дозволить встановлювати рівень цього фінансового забезпечення від держави до громадянина, виходячи з фінансових можливостей держави».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про гарантії держави з виконання судових рішень".

Цим законопроектом, серед іншого, передбачаються зміни щодо ряду соціальних пільг для різних категорій населення. Зокрема, передбачено внести зміни до закону «Про міліцію», передбачивши, що працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка на оплату житлової площі, комунальні послуги, а також паливо в порядку, встановленому Кабінету міністрів. Водночас нині чинному законі чітко визначено, що така знижка становить 50%.

Крім того, планується внести зміни до закону «Про прокуратуру», якими не визначено розмір знижок на такі ж послуги, а також на плату за користування квартирним телефоном, в той час як на сьогодні така знижка становить 50%.

Чинним Законом «Про прокуратуру» визначено, що працівникам прокуратури надається позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні. У запропонованому законопроекті передбачено позачергове безоплатне надання таких путівок, але при цьому зазначається, що порядок їх отримання визначатиме уряд.

Даним законопроектом скасовується, по суті, ще ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС.